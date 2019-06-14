عودة 60 إيزيدياً من مخيم سوري الى سنجار

2019/06/14 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت خلية الإعلام الأمني، عودة 60 إيزيدياً الى مناطق سكناهم في قضاء سنجار في محافظة نينوى كانوا نازحين في مخيم بسوريا.

وذكر بيان للخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "جهاز الأمن الوطني أشرف على عودة ١٢ عائلة ايزيدية تصل عدد أفرادها الى ٦٠ شخصا من مخيم نوروز السوري إلى مناطق سكناهم في قضاء سنجار بعد هروبهم من عصابات داعش الارهابية عام ٢٠١٤".وأضاف انه "جرى تدقيق أوراق العائدين الرسمية والتأكد من سلامة موقفهم الأمني".يذكر أن جهاز الأمن الوطني أشرف قبل عشرة أيام على عودة ٧٠ شخصا من المخيم السوري نفسه وتأمين المستلزمات الضرورية لهم وسط ترحيب كبير من المواطنين العائدين، الذين قدموا الشكر للقوات الأمنية على ما بذلته من جهود في تحرير الأراضي وتطهيرها ومساعدتهم على العودة مجددا الى ديارهم.انتهى

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