زراعة ديالى تعلن احصائية جديدة عن حرائق الحنطة

2019/06/14 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة الزراعية في مجلس ديالى، الجمعة، عن احصائية جديدة تخص حرائق مزارع الحنطة داخل المحافظة.

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