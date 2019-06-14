اعتقال متهم يزعم عصابة تهدد اصحاب الشركات بالقتل في ميسان

2019/06/14 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، اعتقال زعيم عصابة تقوم بإبتزاز اصحاب الشركات وتهددهم بالقتل في محافظة ميسان.

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