2019/06/14 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محايل العديد من الأعمال التخريبية للمرافق والممتلكات العامة مما أثار غضب الأهالي.وفي هذا.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



أعمال تخريبية لمجسمات جمالية تحت الإنشاء تغزو محايل صحيفة صدى الالكترونية.

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