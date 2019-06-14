2019/06/14 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في إنقاذ حياة مصاب اخترقت عصا مدببه جمجمته.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جراحة دقيقة تنقذ مصاب من عصا إخترقت جمجمته بمجمع الملك فيصل بالطائف صحيفة صدى الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جراحة دقيقة تنقذ مصاب من عصا إخترقت جمجمته بمجمع الملك فيصل بالطائف) نشر أولاً على موقع (صدى السعودية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جراحة دقيقة تنقذ مصاب من عصا إخترقت جمجمته بمجمع الملك فيصل بالطائف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صدى السعودية).