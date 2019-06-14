2019/06/14 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علي السوداني

ألليلةَ أتممتُ اللعبةَ .



كانت من قصار القصص ولم تكلّفني طيناً كثيراً .

جعلتها من دون ثريّا مصلوبة بخاصرة سقف .



طلبتْ منّي قصّتي العزيزة ، أن أخلق لها ضفيرةً واحدةً ، لكنني لم أُخدعْ بغنَجِها اللذيذ ، ونعاس عينيها الذي صار الليلةَ كُحْلاً بديعاً .

دسَسْتُها تحت وسادتي ونمتُ ، كما لو أنني سابع أهل الكهف .

وحينَ فزَزتُ على ضحكةِ شمسِ الظهيرة ، وجدتُ قلميَ المشاكسَ المسلولَ ، قد طمس رأسهُ ببقايا المحبرة .



كان الوغدُ يعصرُ ماءَهُ الكثيف ، ويصيّرهُ عنواناً يرقصُ فوقَ خمسةِ سطورٍ نائماتٍ فوق صفحةِ بياضٍ ، بكارتُها لمْ تفضضْها حروفُ عِلّةٍ عليلة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عنوانٌ راقصٌ) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عنوانٌ راقصٌ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).