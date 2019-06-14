2019/06/14 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان / خطوة برس تمكنت شرطة ميسان، اليوم الجمعة، من القبض على متهم يدير عصابة مختصة بابتزاز اصحاب الشركات وموظفيهم عبر تهديدهم.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على متهم يتزعم عصابة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم تزعم عصابة لابتزاز أصحاب الشركات في ميسان وكالة خطوة برس.

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