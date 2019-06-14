عبد المهدي يهنئ الاسرة الصحفية بعيد الصحافة العراقية

2019/06/14 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الجمعة، بيانا هنئا به الاسرة الصحفية بعيد الصحافة العراقية، واشاد بتضحياتها ودورها بتعزيز مكانة العراق،

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