عبد المهدي يؤكد تمسك الحكومة بحرية العمل الصحفي وتوفير الأجواء الآمنة للصحفيين

2019/06/14 | 18:11

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، بتعرض الناقلة الكويتية "برقان" لحادث تصادم مع باخرة الحاويات السنغافورية "إكسبرس ماھاناندا" بميناء في بنغلاديش.

وقالت "كونا"، إن &qu

بغداد اليوم _ بغداد

اتهم النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، اليوم الجمعة، "أحزاب السلطة" بتقاسم المناصب في المحكمة الاتحادية.

‏وقال الجبوري، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "أحزاب السلطة لم تكتف بتقاس

بغداد اليوم _ ديالى

اتهمت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، اليوم الجمعة، "جهة متنفذة" بسحب بطاقة الناخب من سكان قرى في المحافظة دون إستراجعها، فيما حذرت من "أهداف خطيرة" وراء ذلك.

وقالت الطائي في بيان، إن "معلومات دقي

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