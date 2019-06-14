عودة ١٢ عائلة ايزيدية من مخيم نوروز السوري إلى سنجار

2019/06/14 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، عودة 12 عائلة ايزيدية من مخيم نوروز السوري الى مناطق سكناهم في قضاء سنجار.

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