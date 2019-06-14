المجلس العسكري السوداني يعلن احباط محاولة للانقلاب عليه

2019/06/14 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن إحباط مخطط للانقلاب عليه، مشيرا إلى أنه اتخذ إجراءات بهذا الخصوص والتحقيقات جارية.وقال رئيس أركان القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر، في بيان له إن “التحرك لم يصل لمرحلة المحاولة الانقلابية، وتم إحباطه في مهده”.وأضاف أن “هناك إجراءات قانونية وفق النظم واللوائح...

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