2019/06/14 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية العضو المنتدب في مستشفى بارجيل والمؤسس والعضو المنتدب لمجموعة "في بي إس" للرعاية الصحية الدكتور شمشير فاياليل والرئيس التنفيذي لمجموعة صيدلية العين الدكتور زياد أمير صالح، وسلمت لهما بطاقة الإقامة الذهبية التي تقدما للحصول عليها بموجب الامتيازات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2018.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الهوية والجنسية" تصدر إقامة ذهبية لمؤسس "في بي إس" للرعاية الصحية) نشر أولاً على موقع (24.ae) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الهوية والجنسية" تصدر إقامة ذهبية لمؤسس "في بي إس" للرعاية الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (24.ae).