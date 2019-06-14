2019/06/14 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدَّث رجل الأمن الذي شوهد وهو يخلع حذائه ويعطيه لمعتمرة مُسنة، ويصطحبها إلى وجهتها، عن.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رجل الأمن: أعطيت حذائي للمُسنة التائهة وأوصلتها لـ ” محبس الجن “ صحيفة صدى الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل الأمن: أعطيت حذائي للمُسنة التائهة وأوصلتها لـ ” محبس الجن “) نشر أولاً على موقع (صدى السعودية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل الأمن: أعطيت حذائي للمُسنة التائهة وأوصلتها لـ ” محبس الجن “) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صدى السعودية).