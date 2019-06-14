شرطة أبوظبي تحث السائقين على إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية

2019/06/14 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شرطة أبوظبي على أهمية نشر ثقافة إعطاء أفضلية الطريق للمواكب الرسمية انطلاقاً من أهمية احترام وترسيخ القيم

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