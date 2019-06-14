أبو الغيط: التطورات في الخليج قد تؤدي إلى تصعيد المواجهة

2019/06/14 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن التطورات في الخليج قد تؤدي إلى تصعيد المواجهة في المنطقة وندعو إلى التهدئة.وأضاف لدينا مشكلة في الشرق الأوسط مع إيران وندعوها للتراجع عن سياساتها.

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