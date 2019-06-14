2019/06/14 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع متنبئ جوي، ارتفاع جديد لدرجات الحرارة في العراق الأسبوع المقبل.وأشار صادق عطية , إلى ” إرتفاع مؤقت بدرجات الحرارة يستمر يومي السبت والاحد فقط، ومتوقع ان تصل درجة الحرارة في الظل خلال ساعات الظهيرة، وفي مدن الجنوب الى مابين 49-50 مئوية، ومابين 47-48 مئويه في المنطقة الوسطى، ومابين 45-46 درجة في المنطقة الشمالية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجات حرارة عالية قادمة للعراق ..



الموعد والحرارة النعيم نيوز.

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