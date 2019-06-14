وزير الخارجية الايراني يتهم امريكا بالارهاب الاقتصادري وزعزعة الامن بالمنطقة

2019/06/14 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واعتبر ظريف ان الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد ايران بانه العامل الوحيد للتوترات الجديدة وزعزعة الامن في المنطقة .واشار ظريف في تغريدة على تويتر الى مرافقته للرئيس الايراني حسن روحاني للمشاركة في قمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان وقال ان مباحثات مؤثرة جرت على هامش القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ .وكتب ظريف في تغريدته انه جرت مباحثات متعددة الاطراف مهمة وثنائية بناءة بينها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين انتهى

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