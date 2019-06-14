حر قادم للعراق.. الموعد والحرارة

2019/06/14 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ توقع متنبئ جوي، ارتفاع جديد لدرجات الحرارة في العراق الأسبوع المقبل.وأشار صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك الى “إرتفاع مؤقت بدرجات الحرارة يستمر يومي السبت والاحد فقط، ومتوقع ان تصل درجة الحرارة في الظل خلال ساعات الظهيرة، وفي مدن الجنوب الى مابين 49-50 مئوية، ومابين 47-48 مئويه في المنطقة […]

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