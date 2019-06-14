بلجيكا تحافظ على صدارة الترتيب العام للفيفا

2019/06/14 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظت المنتخبات الأربعة الأولى عالميًا على موقعها في التصنيف الجديد الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.ووفقًا للموقع الرسمي للفيفا، فإن بلجيكا استمرت في صدارة التصنيف مكتسبة 9 نقاط (1746 نقطة)، كما أنها وسعت الفارق مع فرنسا صاحبة المركز الثاني، والتي خسرت 16 نقطة (1718 نقطة).وحافظ منتخب البرازيل على موقعه بالمركز الثالث (1681...

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