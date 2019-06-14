ترامب : ايران قامت باستهداف ناقلتي النفط في بحر عمان

2019/06/14 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج “يحمل بصمات” إيران، مستنداً إلى شريط فيديو نشره البنتاغون.وقال ترمب لشبكة فوكس نيوز “إيران قامت بهذا الأمر”، مضيفاً “نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران”.من جانب آخر، بدد الرئيس الأميركي مخاطر قيام إيران بتنفيذ تهديداتها السابقة...

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