الجيش الاميركي يعلن ارسال مدمرة لموقع الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان

2019/06/14 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنتاغون أنه أرسل المدمرة الأمريكية “USS MASON” إلى المنطقة التي حصل فيها استهداف ناقلتي النفط بخليج عمان.وقالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، في بيان، أن المدمرة في طريقها إلى المنطقة “للمساعدة”، مشددة مع ذلك على أن ” لا مصلحة للولايات المتحدة في الانخراط في أي نزاع جديد في الشرق الأوسط”.وتعهدت القيادة المركزية...

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