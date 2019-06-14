قطع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير استعداداً لتظاهرة انصار التيار الصدري

2019/06/14 | 19:06

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بغداد:سومر نيوز

باشرت القوات الامنية، اليوم الجمعة، بقطع جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير استعداداً لتظاهرة انصار ال...

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