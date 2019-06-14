في البصرة… /22/ حالة انتحار منذ بداية 2019

2019/06/14 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشفت #مديرية #الأدلة الجنائية بمحافظة البصرة، عدد حالات #الانتحار #المسجلة في المحافظة منذ بداية العام الجاري 2019.معاون مدير الأدلة الجنائية في #البصرة العقيد #حيدر_موحان، قال […]

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