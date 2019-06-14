2019/06/14 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ نينوى , منصور المرعيد , البدء بإعمار مطار الموصل خلال أيام ، مؤكداً أن من المقرر افتتاح المطار ودخوله الخدمة العام المقبل .وقال المرعيد في مؤتمر صحفي , ” إن لقاءات عدة جرت مؤخراً في بغداد مع السفارة الفرنسية ووزارة التخطيط وسلطة الطيران المدني ووزارة المالية ، خلصت إلى الاتفاق على تخصيص …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البدء بإعمار مطار الموصل خلال أيام النعيم نيوز.

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