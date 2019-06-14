الاحتلال يواصل عدوانه الهمجي على الفلسطينيين بغزة

2019/06/14 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الخميس الجمعة، عدوانه الهمجي على الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، وزعم أنه قصف مواقع لحركة حماس.

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