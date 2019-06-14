البحرين والهند تبحثان سبل توطيد العلاقات الثنائية

2019/06/14 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، خلال لقائه، يوم الجمعة، الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية بالهند، بمدينة دوشنبه الطاجيكية، سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

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