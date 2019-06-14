الصين تحث أميركا على التخلي عن أوهامها بإثارة الفوضى في هونج كونج

2019/06/14 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت الصين الولايات المتحدة، الجمعة، على التخلي عن "أوهامها بإثارة الفوضى في هونج كونج" بعدما تقدم نواب أميركيون بمشروع قانون يلزم الولايات المتحدة بتبرير استمرارها في منح المدينة معاملة خاصة.

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