حقائق عن مضيق هرمز الايراني أهم شريان نفطي في العالم

2019/06/14 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب الهجوم على ناقلتي نفط أمس الخميس في إجلاء أكثر من 40 بحارا إلى الجنوب من مضيق هرمز وهو بوابة رئيسية لقطاع النفط العالمي.وفيما

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