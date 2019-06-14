2019/06/14 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلع رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي خلال اتصال هاتفي الرئيس الاميركي دونالد ترامب على نتائج مباحثاته مع المسؤولين الايرانيين .

وافادت وكالة كيودو اليابانية بان رئيس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء الياباني يطلع ترامب على نتائج زيارته لايران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء الياباني يطلع ترامب على نتائج زيارته لايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).