التفاؤل والانضباط يغلف معسكر منتخب الناشئين في عُمان

2019/06/14 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..يواصل منتخب الناشئين، استعداداته خلال المعسكر التدريبي في العاصمة العمانية مسقط، استعدادا لبطولة غرب اسيا.وقال رئيس وفد المنتخب يحيى كريم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “منتخب الناشئين سيكون رافد حقيقي للمنتخبات الوطنية خلال السنوات القليلة النقبل”.واوضح ان “لالتزام والانضباط، هما السمة الحقيقية للاعبين، فالجميع يطمح ببذل قصارى جهده لحجز مكانه […]

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