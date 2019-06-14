بعد هجوم خليج عمان.. ناقلة النفط اليابانية في مياه الإمارات

2019/06/14 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت ناقلة النفط اليابانية، كوكوكا كاريدجس، المياه الإقليمية الإماراتية، الجمعة، بعد قطرها من موقع هجوم في بحر عُمان.وتعرضت ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النرويجية لهجوم صباح

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