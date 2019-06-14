2019/06/14 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو، مجموعة من الشبان السعوديين وهم يمارسون رياضة التزلج على الرمال في المملكة..[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



شباب يمارسون التزلج على الرمال في المملكة صحيفة صدى الالكترونية.

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