بمناسبة عيد الصحافة العراقية.. عبد المهدي يهنئ الصحفيين

2019/06/14 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، تهانيه الى الاسرة الصحفية في العراق، بمناسبة مرور العام الخامس عشر على ولادة الصحافة الجديدة في البلاد.وقال بيان لمكتب عبد المهدي تلقت /SNG/،نسخة منه، انها “لمناسبة كبيرة ان نحتفل بمرور قرن ونصف على ولادة الصحافة في العراق، والتي اسهمت بشكل فاعل بتنوير الراي العام والدفاع ...

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