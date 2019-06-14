المشروع العربي يقدم التهاني للمرعيد بمناسبة تسنمه منصب محافظ نينوى

2019/06/14 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برفقة القيادي بحزب المشروع العربي في العراق الدكتور مصطفى الكبيسي قدم أعضاء المشروع في محافظة نينوى وكتلة المشروع بمجلس المحافظة التهاني للسيد منصور المرعيد بمناسبة تسنمه منصب المحافظ؛ متمنين له التوفيق والسداد بعمله بما يخدم أهالي نينوى، كما وأعرب الأعضاء عن ثقتهم العالية بقدرات المرعيد على انتشال المحافظة من واقعها المتردي والنهوض بها بما يتلاءم...

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