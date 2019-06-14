وست هام يضم الاسباني “فورنالس” لاعب فياريال

2019/06/14 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه تعاقد مع لاعب وسط إسبانيا بابلو فورنالس من فياريال.وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وست هام دفع 24 مليون جنيه إسترليني (30.34 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.وسيلتحق فورنالس، الذي وقع على عقد لمدة خمس سنوات مع إمكانية التمديد...

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