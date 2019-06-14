لاول مرة!الحشد الشعبي يعترف بقصف الكرادة وسط بغداد وقاعدة البكر الجوية شمالها

2019/06/14 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستنكرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، وأدانت حادثتي استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين ومنطقة الجادرية في بغداد بعد منتصف ليلة الجمعة من خلال إطلاق مقذوفات من قبل “ما اسمته بجهات مشبوهة لا تريد للعراق الخير والاستقرار”.وذكر بيان للهيئة انه “في الوقت الذي تعلن فيه الهيئة بكافة تشكيلاتها رفضها لمثل هذه الأعمال...

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