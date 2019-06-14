الولايات المتحدة.. حكم بالإعدام على قاتل أبنائه الخمسة

2019/06/14 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة في ولاية كارولاينا الجنوبية يوم الخميس حكما بإعدام رجل قتل أبنائه الخمسة ووضع جثثهم في سيارة قادها لتسعة أيام، قبل أن يرميهم على جنبات طريق في ألباما.

ولم يظهر المتهم، تيموثي جونز جونيور، أية ردة فعل لحظة النطق بالحكم الذي جاء بعد ساعتين من المداولات.

وقال محامو المتهم إن موكلهم الذي يعمل مهندس حواسيب يعاني من انفصام في الشخصية، فيما توسلت زوجته المحلفين لكي يصدروا حكما مخففا.

ووصف المدعي العام جونز جونيور بـ ‘الوحش’ و’القاتل المتسلسل’ طالبا إعدامه، وهو الطلب الذي أيدته هيئة المحلفين بالإجماع.

يذكر أن جونز قتل أبناءه بكل برودة أعصاب بعد رجوعه بثلاثة منهم من المدرسة، واثنين آخرين من عند جليسة الأطفال، حيث اعترف بأنه خنق ابنه إلياس (7 سنوات)، ثم ميرا (8 سنوات) بيديه، فيما استخدم حزاما لخنق الباقين.

وقالت طليقة القاتل إن شريكها السابق كان يعنفها جسديا ويهددها، لكن هذا لم يمنعها من مشاركته حضانة الأطفال بعد طلاقهما سنة 2012.

ويعتبر جونز ثاني شخص يدان بحكم الإعدام في ولاية كارولاينا الجنوبية في آخر خمس سنوات.

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