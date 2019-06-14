2019/06/14 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت أشهر أسرع نخيل الأفلاج في إنتاج الرطب "الطيارة" بواكير رطبها قبل بقية النخيل بالمحافظة.وبدأت نخلة "الطيارة" بجويفا الأحمر غرب الأفلاج، بطرح ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. "طيارة" الجويفا بالأحمر تطرح إنتاجها من الرطب في الأفلاج) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. "طيارة" الجويفا بالأحمر تطرح إنتاجها من الرطب في الأفلاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).