هذه «الفاكهة القاتلة» أودت بأرواح عشرات الأطفال في الهند

2019/06/14 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقى ما لا يقل عن 43 طفلا حتفهم في أقل من أسبوعين، بسبب مرض في الدماغ يعتقد العلماء أنه قد يكون مرتبطا باستهلاك أحد الفواكه، وذلك في ولاية بيهار شمال شرقي الهند.وقال مسؤولو الصحة إن الأطفال توفوا في مستشفيين في مظفربور، وهي منطقة في الولاية معروفة بانتشار بساتين فاكهة الليتشي، التي يتم حصادها خلال …

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