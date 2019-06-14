رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي يهنىء الأسرة الصحفية العراقية بعيدها الوطني

2019/06/14 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي برقية تهنئة الى الأسرة الصحفية بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية . وفي ما يلي نصها: بِسْم الله الرحمن الرحيم الاخوات والاخوة اعضاء الاسرة الصحفية المحترمون بمناسبة ”العيد الوطني للصحافة العراقية” نتقدم بأحر التهاني الى كافة الصحفيات والصحفيين […]

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