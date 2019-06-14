أسامة رشيد يقترب من بنفيكا البرتغالي

2019/06/14 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يسعى نادي بنفيكا البرتغالي إلى التعاقد مع لاعب الوسط العراقي أسامة رشيد، مقابل مليوني يورو، بحسب ما ذكرت الصحف البرتغالية، الجمعة.ونشرت صحيفة “ريكورد” صورة للاعب البالغ 27 عاما على غلافها، وعلقت عليها بالقول: “رشيد على رادار بنفيكا بقيمة مليوني يورو”.وحمل رشيد ألوان سانتا كلارا البرتغالي في الموسمين الماضيين، وسجل

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