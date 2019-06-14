سنغافورة تدين

2019/06/14 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت سنغافورة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن ونتج عنه إصابة عدد من المدنيين وهدد سلامة الطيران المدني....

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