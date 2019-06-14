2019/06/14 | 19:26

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المالكي يجدد موقفه الداعم للصحفيين ويشيد بتضحياتهم في مواجهة النظام الدكتاتوري والإرهاب

جدد رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي موقفه الداعم لصحفيي

العراق .

المالكي هنأ في بيان كافة الصحفيات والصحفيين العراقيين والمؤسسات

الصحفية والاعلامية بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية ، مؤكداً

على الدور الوطني والمسؤولية التي تقع على عاتقهم والتعبير عن

المواقف والآراء والتركيز على هموم الانسان العراقي في هذه المرحلة

الحساسة، داعياً إلى إستذكار الاقلام الحرة المجاهدة التي ضحت من

أجل العراق وبناء مستقبله ، اذ تصدت الصحافة العراقية ببطولة وشجاعة

دفاعاً عن مصالح العراق وشعبه وكلفها ذلك الكثير من التضحيات

والمعاناة واعداد كبيرة من الشهداء سواء في مواجهة النظام

الدكتاتوري البائد واجراءاته التعسفية ، او في مساندة الشعب في حربه

الباسلة ضد تنظيم داعش الارهابي .

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