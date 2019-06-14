2019/06/14 | 19:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تجنب اتهام أي طرف
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الروسية: الاستنتاجات المتسرعة "بحادثة الناقلتين" غير مقبولة قبل انتهاء تحقيق دولي محايد ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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