2019/06/14 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ بغداد فلاح الجزائري، الجمعة، ان فتوى الجهاد الكفائي مثّلت الانطلاقة التاريخية لملحمة العراقيين لتحرير أرضهم من المدّ الارهابي الأسوَد، مشي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد: الحشد أنقذ العراق بتضحياته) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد: الحشد أنقذ العراق بتضحياته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).