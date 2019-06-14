2019/06/14 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الأنبار علي داود الدليمي ، اليوم الجمعة، عن انطلاق حملة واسعة النطاق لتعقب مروجي الحشيشة والحبوب المخدرة في مناطق مختلفة شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح له , إن ” القوات الامنية بصنوفها المختلفة شرعت بتنفيذ حملة امنية واسعة النطاق شملت مناطق قضاء الحبانية والخالدية وابو فليس وجزيرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة أمنية واسعة لتعقب تجار المخدرات شرق الرمادي النعيم نيوز.

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