هيئة الحشد الشعبي تدين استهداف قاعدة بلد الجوية ومنطقة الجادرية في بغداد

2019/06/14 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة الحشد الشعبي بيانا حول حادثتي استهداف قاعدة بلد الجوية ومنطقة الجادرية في بغداد.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن استهداف القاعدة الجوية ومنطقة الجادرية تم من خلال إطلاق مقذوفات من قبل جهات مشبوهة لا تريد للعراق الخير والاستقرار، مجددة رفضها لمثل هذه الأعمال اللا مسؤولة.

وحذرت الهيئة جميع من تسول لهم أنفسهم محاولة خلط الأوراق في هذا الظرف الحساس، مبينة أنها ستكون في طليعة الجهد الحكومي وتحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة للتصدي لهذه المحاولات البائسة، وستقوم بواجبها للكشف عن الجهات المسؤولة عن هذه الاعمال لغرض محاسبتهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

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