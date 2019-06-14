اليابان يفوز على أسكتلندا ويقترب من الدور الثاني بمونديال السيدات

2019/06/14 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع المنتخب الياباني لكرة القدم، خطوة رائعة على طريق التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر)، في بطولة كأس العالم للسيدات بفرنسا؛ إثر فوزه الثمين 2 / 1 عل...

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