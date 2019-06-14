جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

2019/06/14 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، عن توافر وظائف أكاديمية شاغرة في عدد من كلياتها.

وقالت الجامعة، في بيان صادر عنها اليوم، إن وظائفها المتاحة تكون ...

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