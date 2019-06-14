شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي سرق 60 مركبة في 4 مناطق

2019/06/14 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة الرياض، اليوم الجمعة، القبض على تسعة أشخاص، شكلوا تنظيمًا «إجراميًا» يمتهن سرقة المركبات حديثة الصنع المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات و...

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